Никита Пресняков показал, что помогает ему пережить развод Никита Пресняков после ухода жены отправился на знаменитый фестиваль Burning Man

Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправился на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок штата Невада. Музыкант показал кадры ночных вечеринок с друзьями, где у многих в руках заметны стаканы с выпивкой.

Тут есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — короче все, что мне было нужно, — сообщил Пресняков.

Тем временем его бывшая жена вернулась к работе в Москве и вновь снимается в рекламных проектах. Девушка избегает новых комментариев о причинах развода.

Ранее внук Аллы Пугачевой официально подтвердил расставание с супругой, репостнув ее публикацию в соцсетях. Якобы у пары сложились разные взгляды на семью, распределение ролей и то, каким должен быть следующий этап отношений. Супруги отметили, что их союз начался слишком рано, и за время совместной жизни им пришлось пройти через множество испытаний. В итоге они приняли решение о разводе, назвав его непростым.