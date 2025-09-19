Найден предмет, которым убили россиянина на фестивале Burning Man

После инцидента на фестивале Burning Man правоохранительные органы Невады обнаружили нож, который мог быть использован для убийства гражданина России Вадима Круглова, передает телеканал ABC со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Першинг. Уточняется, что орудие преступление нашли спустя почти три недели после происшествия.

Смертельное ранение было нанесено в результате единственного удара ножом в шею жертвы с использованием предполагаемого оружия, — сказал шериф в эфире.

Предполагаемое орудие преступления направлено на экспертизу для установления связи с убийством. Расследование осложнено тем, что инцидент произошел во время массового фестиваля с участием десятков тысяч человек.

Круглова убили в месте, где не было камер, когда большинство участников мероприятия собрались на сжигании чучела Burning Man. В последний раз его видели около 06:00 30 августа с неким молодым человеком в темных очках. Весь день Круглова искали друзья. Его тело обнаружили в луже крови около 21:15 недалеко от чучела. Россиянина опознали с помощью отпечатков. Американские полицейские опрашивают тех, кто общался с россиянином на фестивале, и показывают им фотографии подозреваемых.