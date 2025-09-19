Раскрыта судьба мышей, полетевших в космос на спутнике «Бион-М» Десять из 75 совершивших полет на спутнике «Бион-М» № 2 мышей погибли

Десять из 75 мышей, совершивших космический полет на биоспутнике «Бион-М» № 2, погибли во время миссии, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН. Ученые анализируют данные телеметрии и видеозаписи, чтобы установить точные причины и этапы гибели животных.

При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами, — объяснил директор ИМБП РАН Олег Орлов.

Спутник с биологическим грузом был запущен 20 августа с Байконура и провел на высокоширотной орбите (370–380 км) запланированное время. Кроме мышей, на борту находились мухи, стволовые клетки, растения и микроорганизмы.

