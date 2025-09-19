Чубайс получает полумиллионную пенсию в России: откуда столько, отберут ли

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, переехавший за границу, продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тысяч рублей в месяц, пишут источники. Откуда у него такая огромная пенсия и могут ли ее отобрать?

Что известно о полумиллионной пенсии Чубайса, откуда столько

За два с половиной года, что прошли с момента отъезда Чубайса, он получил доход в размере примерно 13,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме того, перед тем как покинуть страну, экс-глава «Роснано» распродал все свое имущество на сумму 4,3 млрд рублей. Основные сделки были заключены в марте 2022 года. Среди проданного: больше 10 земельных участков в Тверской области в деревне Быльцино, два дома в Тверской области, дом в Одинцовском районе, две квартиры в Москве. Все вырученные средства Чубайс разместил на банковских счетах в различных странах: в Турции (Ziraat Bankasi International AG), в Израиле (Israel Discount Bank Ltd) и на Кипре (Freedom Finance Europe Ltd). Также у него открыты два счета в Казахстане.

Помимо этого, Чубайс продолжает получать дивиденды от российских компаний, указали журналисты.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил NEWS.ru, что пенсия Чубайса в 450 тысяч рублей, вероятнее всего, не является полностью государственной. По мнению юриста, значительную часть этой суммы составляют выплаты из негосударственного пенсионного фонда.

«Существуют группы граждан, для кого пенсии в РФ могут быть выше обычных. К ним относятся, например, судьи в отставке, Герои РФ. Кроме того, высокую пенсию получают бывшие госслужащие. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости может достигать 75% среднемесячного заработка. Огромная сумма пенсии Чубайса в 450 тысяч рублей вряд ли является государственной. Вероятно, большая часть выплат Чубайсу направляется именно из негосударственного фонда», — высказался Хаминский.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Можно ли лишить Чубайса пенсии

Юрист пояснил, что на сегодня нет правовых оснований для того, чтобы лишить Чубайса пенсии. По его словам, пока бывший чиновник имеет гражданство РФ, ему обязаны платить установленную законом пенсию независимо от того, где он проживает.

Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев считает, что пенсию экс-главы «Роснано» следовало бы направить на нужды пожилых россиян.

«Какие пенсии могут выплачиваться человеку, который так явно вредил России? Я считаю, что все те средства, которые Чубайс получает или мог бы получить в виде пенсий и дивидендов, нужно направить на нужды пенсионеров. Пусть это будет и небольшая, но справедливая прибавка к пенсии для каждого, кто действительно трудился на благо нашей страны. Это было бы правильным, честным и заслуженным решением», — полагает Зайцев.

Он добавил, что деятельность Чубайса на протяжении многих лет вызывает резкое неприятие в обществе. Зайцев считает, что в России вряд ли найдется человек, испытывающий к бывшему чиновнику положительные эмоции.

«Поэтому его нужно безоговорочно лишить всего, что он получает от России», — резюмировал общественник.

