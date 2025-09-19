Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:04

Раскрыт секрет астрономической пенсии Чубайса в 450 тысяч рублей

Юрист Хаминский: пенсия Чубайса в 450 тысяч рублей не совсем государственная

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсия экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в 450 тысяч рублей, вероятнее всего, не является полностью государственной, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По мнению юриста, значительную часть этой суммы составляют выплаты из негосударственного пенсионного фонда.

Существуют группы граждан, для кого пенсии в РФ могут быть выше обычных. К ним относятся, например, судьи в отставке, Герои РФ. Кроме того, высокую пенсию получают бывшие госслужащие. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости может достигать 75% среднемесячного заработка. Огромная сумма пенсии Чубайса в 450 тысяч рублей вряд ли является государственной. Вероятно, большая часть выплат Чубайсу направляется именно из негосударственного фонда, — высказался Хаминский.

Он добавил, что в настоящее время нет правовых оснований для того, чтобы лишить Чубайса пенсии. По его словам, пока бывший чиновник имеет гражданство РФ, ему обязаны платить установленную законом пенсию независимо от того, где он проживает.

Ранее председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил, что всю пенсию Чубайса следует направлять на нужды пожилых россиян. Он выразил мнение, что выплаты бывшему чиновнику являются несправедливыми и должны быть перераспределены.

Анатолий Чубайс
выплаты
пенсии
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
