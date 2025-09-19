Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 17:47

Отчим 22 года держал падчерицу взаперти и насиловал

В Бразилии женщина с детьми сбежала от отчима, который насиловал ее 22 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии 29-летняя женщина с тремя детьми сбежала от отчима, который 22 года удерживал ее в заточении и насиловал, сообщает издание Metrópoles. Инцидент произошел в штате Парана, где жертва с семи лет подвергалась физическому и психологическому насилию.

По данным издания, 51-летний преступник принудил падчерицу к браку в 16 лет после первой беременности. За годы заточения женщина родила троих детей от насильника. Побег удался лишь в этому году 16 сентября, когда она под предлогом поездки в больницу с детьми обратилась в полицию.

При обыске в доме обнаружены камеры наблюдения и записи, фиксировавшие акты насилия, включая принуждение жертвы к отношениям с другими мужчинами. Задержанному грозит до 100 лет тюрьмы по обвинениям в изнасиловании, незаконном лишении свободы и психологическом насилии. Мать пострадавшей дала показания, но ее возможная причастность к преступлениям уточняется.

Ранее стало известно, что в индийской деревне Даундгаон супруги-опекуны годами насиловали четырех сестер, взятых под опеку из-за финансовых трудностей биологических родителей. Сексуальные преступления продолжались в течение трех-четырех лет, пока старшая из сестер не рассказала о происходящем.

изнасилования
отчимы
дети
Бразилия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.