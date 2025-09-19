Отчим 22 года держал падчерицу взаперти и насиловал В Бразилии женщина с детьми сбежала от отчима, который насиловал ее 22 года

В Бразилии 29-летняя женщина с тремя детьми сбежала от отчима, который 22 года удерживал ее в заточении и насиловал, сообщает издание Metrópoles. Инцидент произошел в штате Парана, где жертва с семи лет подвергалась физическому и психологическому насилию.

По данным издания, 51-летний преступник принудил падчерицу к браку в 16 лет после первой беременности. За годы заточения женщина родила троих детей от насильника. Побег удался лишь в этому году 16 сентября, когда она под предлогом поездки в больницу с детьми обратилась в полицию.

При обыске в доме обнаружены камеры наблюдения и записи, фиксировавшие акты насилия, включая принуждение жертвы к отношениям с другими мужчинами. Задержанному грозит до 100 лет тюрьмы по обвинениям в изнасиловании, незаконном лишении свободы и психологическом насилии. Мать пострадавшей дала показания, но ее возможная причастность к преступлениям уточняется.

Ранее стало известно, что в индийской деревне Даундгаон супруги-опекуны годами насиловали четырех сестер, взятых под опеку из-за финансовых трудностей биологических родителей. Сексуальные преступления продолжались в течение трех-четырех лет, пока старшая из сестер не рассказала о происходящем.