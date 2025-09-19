Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике Губернатор Филимонов заявил, что в его поведении нет излишнего эпатажа

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью NEWS.ru заявил, что эпатажный стиль поведения соответствует его характеру, уровню ответственности и стоящим перед ним задачам. Также политик отметил, что в нем нет излишней экстравагантности. По его мнению, настоящий лидер должен «помогать коллегам проснуться».

Мой стиль органичен характеру, уровню ответственности и стоящим передо мной задачам. Нет никакой излишней экстравагантности и эпатажа. Лидер должен уметь вовлекать в свой ритм, а порой помогать некоторым коллегам проснуться. Именно поэтому возможная яркость носит функциональный смысл. Все по делу, — сказал Филимонов.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самыми эпатажными артистами российской эстрады являются певцы Григорий Лепс и Сергей Шнуров. Он отметил, что самый экстравагантный случай на его памяти — выход лидера группы «Ленинград» на сцену без одежды. Он также уточнил, что подобные поступки зачастую происходят вопреки желаниям режиссеров-постановщиков и зрителей.