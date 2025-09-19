Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан не поддерживать Украину после заявления президента Владимира Зеленского о помощи на $3,5 млрд (более 291 млрд рублей) от Европы. В соцсети X он отметил, что средства европейских стран тратятся на покупку американского оружия и поддержку войны.

Это полный бред! <…> И кто, как вы думаете, даст ему эти $3,5 млрд в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата! — заявил Филиппо.

Ранее он заявлял, что Украине не стоит больше отправлять ни деньги, ни оружие после нового требования Зеленского о многомиллиардной помощи. Таким образом он высказался после публикации статьи в Euractiv, что Киев в следующем году рассчитывает получить как минимум $120 млрд (9,9 трлн рублей) в качестве помощи от Запада.

До этого внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен заявила, что Германия должна полностью прекратить поддержку Киева. Поводом для ее слов стало задержание гражданина Украины, связанного с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что считает недопустимым продолжение перечислений миллиардов Киеву со стороны Берлина.