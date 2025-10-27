Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:23

Политолог раскрыл причину «ядерного» предложения Британии в адрес ФРГ

Политолог Рар: Британия берет на себя планирование подготовки войны с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания берет на себя задачу разработки плана подготовки к войне с Россией, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Однако, по его словам, британцы стремятся переложить ответственность за это дело на Германию.

Заявление Британии — прямая реакция на слова [Владимира] Путина о «Буревестнике». Англия берет на себя планирование милитаризации Европы и подготовки войны с Россией. Но британцы хотят, чтобы лидером в этом процессе стала Германия. [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) берет эту роль на себя, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что британские военные рассматривают возможность объединения ядерного потенциала с Германией. На данный момент эта идея обсуждается на уровне военного руководства, однако официальные переговоры между двумя странами пока не начались.

Путин ранее заявил, что необходимо определить, к какому классу оружия следует отнести крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Также он подчеркнул важность обсуждения возможных методов ее применения.

