Британия сделала Германии одно «ядерное» предложение

Британские военные предложили объединить ядерный потенциал с Германией, сообщает Telegraph со ссылкой на источник. По его данным, идея обсуждается на уровне военного руководства, однако официальные переговоры между правительствами двух стран пока не ведутся.

Такие переговоры между Великобританией и Германией еще не состоялись, — сказано в статье.

Источники также уточнили: инициативу уже поддержал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, заявив, что подобное соглашение «следовало заключить давно». Германия в то же время ведет аналогичные «стратегические переговоры» с Францией. Кроме того, как отмечается в статье, немецкий канцлер Фридрих Мерц намекнул, что был бы рад обсудить аналогичную договоренность с британским премьером Киром Стармером.

Ранее западные аналитики заявили, что Россия достигла полного ядерного паритета с совокупными силами НАТО. Они подчеркнули, что Москва использует свой ядерный потенциал как сдерживающий фактор против эскалации со стороны Запада.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что ядерные учения НАТО носят дестабилизирующий характер. По словам дипломата, Москву беспокоит практика отработки ядерных ударов по территории России.