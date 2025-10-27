Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:20

Житель Свердловской области заснял пролетающую раз в 1350 лет комету Lemmon

Фото: Qu Yubao/XinHua/Global Look Press

Жителю Свердловской области Александру Краснову удалось запечатлеть на фотографиях редкую комету C/2025 A6 (Lemmon) во время ее максимального сближения с Землей. У себя в социальных сетях мужчина отметил, что комета показалась ему визуально менее яркой и более компактной по сравнению с ранее наблюдавшейся кометой 3I/ATLAS. Lemmon появляется вблизи Земли лишь раз в 1350 лет.

Опубликованный снимок демонстрирует небесное тело, движущееся по направлению к Солнцу со скоростью приблизительно 75 километров в секунду. Уникальность кометы Lemmon заключается в ее нестандартной орбитальной траектории, аномально высокой концентрации углекислого газа и повышенном содержании никелевых соединений. Подобное сочетание характеристик является исключительным в астрономической практике.

Ранее известный астрофизик Ави Леб выдвинул гипотезу о возможном искусственном происхождении межзвездного объекта 3I/ATLAS, пролетающего через Солнечную систему. В своем блоге ученый предположил, что этот космический гость может оказаться инопланетным кораблем, способным совершить маневр Оберта уже на следующей неделе. Леб допустил, что если 3I/ATLAS действительно представляет собой массивный корабль-носитель, то он, вероятно, сохранит первоначальную траекторию полета.

космос
кометы
астрономия
Свердловская область
