В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента В Курганской области адвокат подала в суд на клиента за отказ от оплаты ее услуг

В Курганской области адвокат была вынуждена подать в суд на собственного клиента, который отказался полностью оплачивать ее услуги, сообщается на сайте Притобольного районного суда. Мужчина обвинялся в неоднократной неуплате алиментов.

Притобольным районным судом Курганской области рассмотрен иск адвоката о взыскании денежных средств за оказание услуг. <…> По условиям соглашения доверитель должен был ежемесячно вносить оплату до окончания расчета с адвокатом. В настоящее время доверителем были сделаны переводы не в полном размере, — сказано в сообщении.

Ответчик полностью признал наличие долгов и не оспаривал факт оказания ему юридической помощи. Учитывая, что часть суммы уже была погашена, суд удовлетворил исковые требования адвоката частично, взыскав с недобросовестного клиента оставшуюся задолженность.

