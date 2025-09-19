Украинский БПЛА ударил по АЗС в Энергодаре

Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:34

Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре города Энергодар, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Пухов. Целью атаки стала автозаправочная станция.

В результате инцидента были повреждены несколько транспортных средств, припаркованных на территории АЗС. На текущий момент зафиксировано двое пострадавших среди гражданских лиц. Им была оказана медицинская помощь в полном объеме.

По словам Пухова, умышленное нападение на объект гражданской инфраструктуры, не имеющий военного значения, направлено на то, чтобы напугать жителей города, вызвать панику и нарушить спокойную жизнь Энергодара. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Ситуация в городе находится под контролем.

Ранее нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии атаковали два беспилотника ВСУ. Из-за удара начался пожар. Пострадавших и погибших не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ дроном «Герань-2» в Дорошенково. На видео беспилотник атакует цель в лесополосе, уничтожая ее.

