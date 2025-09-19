«Спартак» может уволить Станковича в ближайшее время

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник. Он отметил, что генеральный директор клуба Олег Малышев и совет директоров склоняются к принятию этого решения в ближайшие недели.

Отмечается, что на данный момент окончательного ответа нет, но все, кроме спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, выступают за увольнение Станковича.

После восьми туров «Спартак» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 12 очков. В следующем матче красно-белые дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Станковича на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра.

До этого футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.