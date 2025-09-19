Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:00

Глазьев рассказал о «натяжении струны» между Москвой и Минском

Глазьев сообщил об идее проложить высокоскоростной путь между Москвой и Минском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Секретарь Союзного государства Сергей Глазьев в рамках форума «Минск и Москва: новый драйвер развития» рассказал об идее «натянуть струну» между двумя столицами. Это обеспечило бы движение вагончиков со скоростью до 500 км/ч, передает его слова агентство «Прайм».

Обсуждаются новые виды транспорта. На днях мы обсуждали с Минтрансом (России — NEWS.ru.) перспективу натяжения «струны» между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 километров в час, — пояснил Глазьев.

Ранее главы оборонных ведомств Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили вопросы безопасности Союзного государства. Переговоры прошли в рамках рабочей программы, одной из ключевых тем стало развитие военно-технического сотрудничества.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военнослужащим республики учиться у российских солдат. Он также призвал бойцов всегда оставаться начеку. Белорусский лидер добавил, что россияне сегодня «многое могут». При этом российские партнеры готовы передавать свои навыки и подготовку белорусским военнослужащим на безвозмездной основе, пояснил глава республики.

