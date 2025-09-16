Празднование Дня города в Москве
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства

Виктор Хренин и Андрей Белоусов Виктор Хренин и Андрей Белоусов Фото: МО РБ

Главы оборонных ведомств Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили вопросы безопасности Союзного государства, сообщает пресс-служба Минобороны республики. Переговоры прошли в рамках рабочей программы, одной из ключевых тем стало развитие военно-технического сотрудничества.

Даже в интенсивности совместных мероприятий министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов находят время, чтобы обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Одна из главных тем — военно-техническое сотрудничество, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обучения военнослужащих ВС страны у российских солдат. Он подчеркнул, что россияне обладают значительным опытом и готовы безвозмездно передавать свои навыки белорусским коллегам. Лукашенко призвал бойцов постоянно совершенствовать боевую подготовку.

До этого российско-белорусские учения «Запад-2025» отличились массовым применением беспилотников, наземных роботов и штурмовых действий на мототехнике. Минобороны РФ отметило, что маневры прошли с учетом опыта СВО, включая отработку борьбы с дронами противника, применение высокоточных боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.

