Названа ключевая особенность учений «Запад-2025»

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» отличились массовым применением беспилотной авиации и наземных роботов, а также штурмовыми действиями на мототехнике, багги и квадроциклах, сообщили в Минобороны РФ. Маневры прошли с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции, — уточнили в ведомстве.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Польша, обвиняя Минск и Москву в провокациях из-за учений «Запад-2025», сама провела масштабные учения «Железный защитник — 25» с участием до 30 тысяч человек в 15 километрах от границы.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия заранее уведомила ОБСЕ об оборонительном характере своих учений, сократив их масштаб вдвое — до семи тысяч военных, а основные мероприятия перенесла на 150 километров от границы.