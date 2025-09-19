Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:53

На фермерском фестивале разыграют необычный приз

В Улан-Удэ разыграют в лотерею племенного жеребца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фермерском фестивале в Улан-Удэ разыграют в лотерею племенного жеребца, сообщает ОТР. В течение двух дней среди покупателей также будут разыграны шесть баранов. Племенной жеребец ульдургинской породы тем временем станет главным призом. При этом для участия нужно совершить покупки на определенную сумму у любого участника фестиваля.

Гостей фестиваля ожидает широкий ассортимент местных продуктов. Жители города смогут купить прямо у производителей качественное мясо, натуральные молочные изделия и сыры, мед, спелые овощи и даже живую рыбу.

Ранее аналитики компании «Платформа ОФД» сообщили, что россияне стали чаще покупать лотерейные билеты. Число купленных билетов в январе — августе 2025 года выросло почти на четверть. Но покупатели стали экономнее: средний чек увеличился всего на 10% и теперь составляет 1741 рубль.

лотереи
фестивали
регионы
Улан-Удэ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.