На фермерском фестивале разыграют необычный приз

На фермерском фестивале в Улан-Удэ разыграют в лотерею племенного жеребца, сообщает ОТР. В течение двух дней среди покупателей также будут разыграны шесть баранов. Племенной жеребец ульдургинской породы тем временем станет главным призом. При этом для участия нужно совершить покупки на определенную сумму у любого участника фестиваля.

Гостей фестиваля ожидает широкий ассортимент местных продуктов. Жители города смогут купить прямо у производителей качественное мясо, натуральные молочные изделия и сыры, мед, спелые овощи и даже живую рыбу.

Ранее аналитики компании «Платформа ОФД» сообщили, что россияне стали чаще покупать лотерейные билеты. Число купленных билетов в январе — августе 2025 года выросло почти на четверть. Но покупатели стали экономнее: средний чек увеличился всего на 10% и теперь составляет 1741 рубль.