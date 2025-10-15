Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:05

Россиянам назвали способы бесплатно получить дрова от государства

Юрист Русяев: дрова можно получить бесплатно через субсидии или собрав валежник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут бесплатно обеспечить себя дровами для отопления жилья, собрав валежник в лесу или оформив специальную субсидию от государства, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, эти способы абсолютно легальны и доступны для граждан в различных регионах страны.

Самый очевидный вариант обеспечить себя дровами — сбор валежника. Еще несколько лет назад это считалось лесонарушением, но теперь разрешено законом. Валежником признается древесина, упавшая естественным образом: деревья, сломанные ветром, снегом или старостью. Еще один вариант — программы поддержки для отдельных категорий граждан. В первую очередь речь идет о ветеранах, инвалидах, семьях с детьми-инвалидами, а также жителях северных и труднодоступных районов. Для таких групп государство компенсирует часть расходов на твердое топливо, — пояснил Русяев.

Он добавил, что такие выплаты можно оформить через МФЦ или органы соцзащиты. По словам юриста, для их получения следует подтвердить факт использования дров для отопления, предоставив соответствующие чеки.

Компенсацию на расходы на древесину можно оформить через органы социальной защиты или МФЦ. Чтобы ее получить, нужно подтвердить, что дом отапливается дровами, а не подключен к центральной системе. Подойдут чеки на покупку топлива или справка о печном отоплении. Также есть жилищная субсидия для малоимущих. Она предназначена для тех, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю дохода. В расчет включается не только свет и вода, но и дрова, если дом отапливается печью, — резюмировал Русяев.

Ранее юрист Евгений Жаров заявил, что заготовка дров в лесу без необходимого разрешения грозит штрафами и уголовным преследованием. По его словам, сбор валежника разрешен в неограниченных количествах в любое время года, но важно учитывать местные законы.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
