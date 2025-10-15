Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:19

Закупка КНР российской техники вызвала панику в США

Sohu: закупка российской военной техники Китаем вызвала сильную реакцию в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайская армия приобрела у России десантные бронемашины на сумму $580 млн, несмотря на наличие собственного современного парка такой техники, передает Sohu. В материале уточняется, что контракт обусловлен стремлением НОАК протестировать возможности российских БМД-4Д, в то время как издание The Washington Post связало закупку с вероятной подготовкой к операции на Тайване.

В частности, китайские эксперты хотят оценить их уровень бронирования, освоить нюансы десантирования, а также изучить опыт российских военных в организации операций подобного типа. Это также способ перенять эффективные методы применения техники в реальных боевых условиях и получить представление о тактике воздушного десанта.

Ранее китаист Кирилл Котков предположил, что КНР может направить ограниченный военный контингент для получения опыта в зоне специальной военной операции. По его мнению, теоретическая возможность такого шага существует, однако она будет напрямую зависеть от дальнейшего развития отношений Пекина с Вашингтоном и странами Евросоюза.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул идею формирования структуры, подобной НАТО, с участием России и ее партнеров в Азии и других регионах мира. По словам китайских журналистов, такая организация будет выгодна Москве, поскольку она может побудить Пекин отправить войска на Украину.

Китай
США
техника
Россия
