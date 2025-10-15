Новый «всемирный потоп» угрожает американскому штату

Калифорния столкнется с катастрофическими наводнениями библейского масштаба из-за изменения климата, предупреждают климатологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Причина кроется в «атмосферных реках», узких и длинных потоках концентрированного водяного пара в атмосфере, передает CBS News. Они ежегодно регистрируются над территорией штата и приносят дожди.

Исследователи из UCLA смоделировали сценарий, получивший название ARkStorm, который описывает последствия серии мощных атмосферных рек, обрушивающихся на штат в течение нескольких недель. Мегашторм может принести до 250 сантиметров осадков в горные районы. Наводнения грозят всему штату.

Ранее стало известно о гибели как минимум 64 человек и исчезновении 65 граждан в Мексике вследствие масштабных наводнений. Согласно данным национального координатора по вопросам гражданской защиты Лауры Веласкес Алсуа, стихийное бедствие затронуло 40 муниципалитетов, причем 22 из них подверглись наиболее серьезному воздействию.

Кроме того, Национальное телевидение Болгарии сообщило о четырех погибших в результате масштабного наводнения на южном черноморском побережье страны. Среди жертв стихии обнаружена гражданка России, тело которой найдено на территории курортного комплекса Елените.