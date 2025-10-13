Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:28

В Мексике из-за наводнений погибло более 60 человек

64 человека умерли в Мексике из-за наводнений после проливных дождей

Фото: H M Shahidul Islam/Eyepix Group/Global Look Press

По меньшей мере 64 человека погибли, еще 65 числятся пропавшими без вести в Мексике из-за наводнений, сообщает The Guardian. Согласно отчету национального координатора по вопросам гражданской защиты Лауры Веласкес Алсуа, пострадали 40 муниципалитетов, из них 22 — наиболее сильно.

Число погибших выросло на 17 человек всего за 12 часов, что свидетельствует о продолжающемся росте масштабов катастрофы. Затопление началось из-за плохой погоды: с 6 по 9 октября в пяти штатах Мексики прошли ливни.

Хотела бы отметить, что наибольшее количество осадков выпало 8 октября: в штате Веракрус — 280 мм, а в Пуэбле — 286 мм, это вызвало повышение уровня рек и ручьев, протекающих поблизости, — добавила Алсуа.

Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что для оказания помощи в спасательной операции были задействованы тысячи военнослужащих, а также лодки, самолеты и вертолеты. Для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, были открыты приюты.

Ранее сильные дожди прошли в Непале. Ливни спровоцировали масштабные оползни и наводнения, в результате которых погибли не менее 47 человек. Стихия разрушила магистрали и мосты. Спасательные работы и поиск пропавших продолжаются.

