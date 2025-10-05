В Непале озвучили количество погибших из-за оползней и наводнений Количество жертв оползней и наводнений в Непале возросло до 47 человек

Сильные ливни в Непале вызвали масштабные оползни и наводнения, в результате погибли не менее 47 человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц. Стихия разрушила транспортные магистрали и мосты, а в восточном округе Илам зафиксирована гибель 35 человек . По словам представителя Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий Шанти Махат, спасательные работы продолжаются.

Ведутся спасательные работы для поиска пропавших без вести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что интенсивные муссонные ливни в Индии вызвали крупные оползни, приведшие к гибели как минимум 17 человек. Основные разрушения зафиксированы в популярной туристической зоне Дарджилинг, где под слоями грунта могут оставаться путешественники.

Кроме того, тайфун «Матмо» обрушился на южные провинции Китая, вынудив эвакуировать более 150 тыс. жителей. Стихия затронула провинции Хайнань и Гуандун, где семь городских округов и 30 районов ввели режим чрезвычайной ситуации.