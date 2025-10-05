Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии

Обильные муссонные дожди привели к масштабным оползням в индийском штате Западная Бенгалия, в результате чего погибли не менее 17 человек, сообщает телеканал NDTV. Основной удар стихии пришелся на популярный туристический регион Дарджилинг, где под завалами могут находиться отдыхающие.

Проливные дожди вызвали разрушения в нескольких районах штата, перекрыв ключевые автомобильные трассы, включая дорогу, соединяющую Бенгалию и Сикким, а также дорогу, соединяющую Дарджилинг и Силигури, — говорится в сообщении.

В наиболее пострадавших районах работают спасательные службы. Особую озабоченность властей вызывает ситуация в Дарджилинге, где в настоящее время находятся тысячи туристов, прибывших на празднование индуистского фестиваля Дурга-Пуджа.

В то же время метеорологи предупреждают о сохранении высокой вероятности новых оползней и наводнений в горных районах Западной Бенгалии в ближайшие дни. Местные власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам воздержаться от поездок в затронутые стихией районы.

