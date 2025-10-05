Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:18

Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии

NDTV: в Индии жертвами проливных дождей стали 17 человек

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Обильные муссонные дожди привели к масштабным оползням в индийском штате Западная Бенгалия, в результате чего погибли не менее 17 человек, сообщает телеканал NDTV. Основной удар стихии пришелся на популярный туристический регион Дарджилинг, где под завалами могут находиться отдыхающие.

Проливные дожди вызвали разрушения в нескольких районах штата, перекрыв ключевые автомобильные трассы, включая дорогу, соединяющую Бенгалию и Сикким, а также дорогу, соединяющую Дарджилинг и Силигури, — говорится в сообщении.

В наиболее пострадавших районах работают спасательные службы. Особую озабоченность властей вызывает ситуация в Дарджилинге, где в настоящее время находятся тысячи туристов, прибывших на празднование индуистского фестиваля Дурга-Пуджа.

В то же время метеорологи предупреждают о сохранении высокой вероятности новых оползней и наводнений в горных районах Западной Бенгалии в ближайшие дни. Местные власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам воздержаться от поездок в затронутые стихией районы.

Ранее сообщалось, что на южные провинции Китая Мощный обрушился тайфун «Матмо». Из-за стихийного бедствия были эвакуированы 150 тысяч жителей провинций Хайнань и Гуандун.

дожди
оползни
Индия
погибшие
пострадавшие
фестивали
туристы
разрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Стало известно, какие рейсы задержали или отменили в России 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.