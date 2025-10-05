Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:10

Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия в Китае

AP: на юг Китая обрушился тайфун «Матмо»

Фото: Guo Cheng/Global Look Press

Мощный тайфун «Матмо» обрушился на южные провинции Китая, вынудив власти организовать эвакуацию более 150 тысяч жителей, сообщает AP. Стихийное бедствие затронуло территории провинций Хайнань и Гуандун.

Семь городских округов и 30 районов ввели режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах развернута подготовка спальных мест, формируются аварийные запасы и организуются защитные укрытия для пострадавших от непогоды. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 42 метров в секунду, а в отдельных районах прогнозируется выпадение более 300 миллиметров осадков.

Этот тайфун уже прошел по Филиппинам, что привело к масштабным наводнениям на острове Лусон. Также наблюдались перебои в электроснабжении и многочисленные оползни.

До этого сообщалось, что число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме достигло 51 человека. Еще 14 граждан числятся пропавшими без вести. От стихии пострадали 164 жителя северных и центральных провинций государства. Наводнения и оползни привели к разрушению или повреждению более 172 тыс. строений. Дополнительно сообщается о гибели 2200 голов крупного рогатого скота и повреждении свыше 89 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

