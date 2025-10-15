Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:13

В США решили наказать иностранцев, радовавшихся гибели Кирка

США аннулировали визы иностранцам, которые радовались гибели Кирка

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

США аннулировали визы иностранцам, которые радовались гибели активиста Чарли Кирка, сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов в соцсети X. Речь идет о гражданах шести стран — Парагвая, Мексики, Бразилии, ЮАР, ФРГ и Аргентины.

Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, которые желают смерти американцам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутые иностранцы в соцсетях обвиняли Кирка в распространении расистской и ксенофобской риторики, а также желали ему гореть в аду. Госдеп подчеркнул, что продолжит выявлять подобных обладателей американских виз.

Ранее президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он передал награду вдове погибшего Эрике, подчеркнув, что деятель был «величайшим представителем своего поколения».

До этого прокуратура штата Юта предъявила обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах Тайлеру Джеймсу Робинсону, подозреваемому в убийстве Кирка. Окружной прокурор Джефф Грей заявил о намерении добиваться смертной казни для обвиняемого, который будет содержаться под стражей без права внесения залога.

