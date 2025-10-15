Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:45

Ностальгия на вкус: классический рецепт шоколадной колбасы

Советский рецепт шоколадной колбасы Советский рецепт шоколадной колбасы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадная колбаса — это символ советского сладкого детства. Простой в приготовлении десерт покорит сердце любого сладкоежки!

Для угощения нужны следующие продукты: 200 г печенья, 100 г сливочного масла, 3 столовые ложки какао, 100 г сахара-песка и 100 мл сгущенки. Печенье крошат на мелкие кусочки, затем смешивают с растопленным маслом и другими ингредиентами. После этого массу формируют в виде продолговатого бруска и убирают в холодильник на несколько часов. Когда масса застынет, она станет нежной и ароматной, что идеально подходит для семейного чаепития или праздничного стола.

Используйте этот простой советский рецепт, чтобы снова почувствовать вкус детства!

Ранее мы поделились советским рецептом гренок.

