Ностальгия на вкус: классический рецепт шоколадной колбасы

Шоколадная колбаса — это символ советского сладкого детства. Простой в приготовлении десерт покорит сердце любого сладкоежки!

Для угощения нужны следующие продукты: 200 г печенья, 100 г сливочного масла, 3 столовые ложки какао, 100 г сахара-песка и 100 мл сгущенки. Печенье крошат на мелкие кусочки, затем смешивают с растопленным маслом и другими ингредиентами. После этого массу формируют в виде продолговатого бруска и убирают в холодильник на несколько часов. Когда масса застынет, она станет нежной и ароматной, что идеально подходит для семейного чаепития или праздничного стола.

Используйте этот простой советский рецепт, чтобы снова почувствовать вкус детства!

