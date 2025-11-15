Трюфели дома — это реально и очень вкусно: готовлю этот десерт для особых случаев — неповторимый вкус без хлопот

Трюфели дома — это реально и очень вкусно: готовлю этот десерт для особых случаев — неповторимый вкус без хлопот

Эти трюфели я впервые попробовал в шоколадной мастерской, где раскрыли все секреты их приготовления. Сочетание нежной молочной начинки с горьковатым темным шоколадом и какао создает неповторимый вкус. Теперь это мой любимый десерт для особых случаев — он всегда производит впечатление на гостей и становится украшением стола.

Для трюфелей мне нужно: молочный шоколад (300 г), сливки 33% (110 г), глюкозный сироп (30 г), сливочное масло (75 г), темный шоколад для покрытия (150 г), какао-порошок для обсыпки. Готовлю так: нагреваю сливки с сиропом, заливаю измельченный молочный шоколад. Добавляю мягкое масло и взбиваю блендером. Охлаждаю массу 6 часов, формирую шарики по 20 г. Охлаждаю 15 минут, покрываю темперированным темным шоколадом и обваливаю в какао. Храню в холодильнике.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.