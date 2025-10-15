Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 08:09

Восемь человек погибли при наезде автомобиля на электроскутеры в Китае

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

В китайской провинции Шаньдун восемь человек погибли при наезде автомобиля на электроскутеры, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию. Четырех пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что за рулем машины был 37-летний мужчина, который, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП один человек скончался на месте, семерых госпитализировали, но их не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Росгвардии погибли в аварии в Дагестане. 11 человек госпитализированы. Трагедия произошла в Унцукульском районе, где военный грузовик с росгвардейцами перевернулся на горной дороге.

До этого в Курске нетрезвый водитель автомобиля Mercedes за одну ночь совершил пять ДТП с припаркованными машинами. Инцидент произошел 7 августа. Дебошира задержали на улице Ленина областного центра.

Кроме того, ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити». Предварительно, трех человек с различными травмами увезли в больницу. По информации прокуратуры, виновником ДТП оказался водитель BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с тремя автомобилями.

Китай
ДТП
скутеры
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ozon: курьеры считают возможным применить свой опыт в других профессиях
Украинского комбрига назвали виновным в мясорубке с сотней погибших
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Сирии
В НАТО решили не обсуждать поставки Tomahawk Украине
Командование ВСУ устроило зачистку неугодных бойцов под Сумами
Россияне рассказали о частых поломках китайских машин Geely
Страшное ДТП с фурой унесло жизни двоих человек
«Политический инструментарий»: Захарова обрушилась на Нобелевскую премию
Стало известно, на чем Пугачева продолжает зарабатывать в России
Россиянку оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неубранную мочу ее собаки
Эксперт рассказала, как борщ может навредить организму
Авария погрузила целый российский город во мрак
Водителей предупредили, что с 2026 года на дорогах появятся новые знаки
В НАТО решили изменить правила применения оружия против России
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Раскрыто, как повлияла отмена виз на поездки россиян в Китай
Гид по осенней охоте на утку в Московской области в 2025 году
Сексуальная эксплуатация ученика закончилась для учителя тюрьмой на 20 лет
Маршрут, нужный всем: как РФ, Азербайджан и Иран развивают МТК «Север — Юг»
Молодой отец погиб под тяжестью бетономешалки в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.