Восемь человек погибли при наезде автомобиля на электроскутеры в Китае

В китайской провинции Шаньдун восемь человек погибли при наезде автомобиля на электроскутеры, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию. Четырех пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что за рулем машины был 37-летний мужчина, который, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП один человек скончался на месте, семерых госпитализировали, но их не удалось спасти.

