Политолог раскрыл, чего США хотят от Белоруссии Политолог Подлесный: США хотят от Минска сдержанной политики в отношении Москвы

США хотят с помощью обещаний «большой сделки» добиться того, чтобы Белоруссия проводила более сдержанную политику в отношении Москвы, заявил политолог Геннадий Подлесный. По его словам, приведенным 360.ru, при этом между Минском и Вашингтоном нет ни товарооборота соответствующего объема, ни иных пересекающихся интересов.

Здесь очень четко просматривается попытка США «показать морковку» белорусскому президенту [Александру Лукашенко] и за счет этого добиться, чтобы он проводил более сдержанную политику в отношении Москвы. И это главное, что Соединенные Штаты собираются сделать согласно своей внешнеполитической концепции, — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова пойти на заключение масштабного соглашения с Соединенными Штатами. Он провел специальное совещание, посвященное анализу международной обстановки и перспективам диалога с Вашингтоном.