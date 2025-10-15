Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 10:14

Политолог раскрыл, чего США хотят от Белоруссии

Политолог Подлесный: США хотят от Минска сдержанной политики в отношении Москвы

Совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развития белорусско-американских отношений Совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развития белорусско-американских отношений Фото: president.gov.by

США хотят с помощью обещаний «большой сделки» добиться того, чтобы Белоруссия проводила более сдержанную политику в отношении Москвы, заявил политолог Геннадий Подлесный. По его словам, приведенным 360.ru, при этом между Минском и Вашингтоном нет ни товарооборота соответствующего объема, ни иных пересекающихся интересов.

Здесь очень четко просматривается попытка США «показать морковку» белорусскому президенту [Александру Лукашенко] и за счет этого добиться, чтобы он проводил более сдержанную политику в отношении Москвы. И это главное, что Соединенные Штаты собираются сделать согласно своей внешнеполитической концепции, — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова пойти на заключение масштабного соглашения с Соединенными Штатами. Он провел специальное совещание, посвященное анализу международной обстановки и перспективам диалога с Вашингтоном.

США
Белоруссия
Александр Лукашенко
Россия
