Назван размер чистого финансового долга «Газпрома»

Чистый финансовый долг «Газпрома» в 2024 году достиг 6 трлн рублей, сообщает Forbes. Он стал лидером среди российских компаний-должников.

По информации журналистов, в 2024 году корпорация потратила 715,4 млрд рублей на обслуживание своих долгов. Таким образом, по сравнению с 2023 годом показатель вырос на 81,4%. За первое полугодие 2025 года размер долга холдинга снизился до 5,79 трлн рублей. Этому поспособствовало укрепление рубля, которое уменьшило объем валютных займов, сообщили в издании.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что спекулятивный фактор сохраняет значительное влияние на стоимость газа, а недостаточный объем закачки в подземные хранилища усиливает ценовую волатильность. Он отметил, что в 2025 году колебания цен под воздействием спекулятивного капитала могут достигнуть $150 (12,2 тыс. рублей) за 1000 кубометров в течение месяца.

До этого он заявил, что к 2050 году до 80% мирового газа будет добываться на новых российских месторождениях. По прогнозу Миллера, общемировое потребление газового топлива через четверть века достигнет 5,7 трлн кубометров.

