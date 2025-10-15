На пляже Ибицы нашли отрубленную ногу

На пляже Плайя-д’эн-Босса на Ибице обнаружили человеческую ногу, передает издание Mirror. Уточняется, что на место прибыли несколько патрулей национальной полиции, которые оцепили набережную и оттеснили зрителей.

К расследованию подключились эксперты-криминалисты. Для проведения ДНК-экспертизы и установления личности погибшего потребуется несколько дней. Ведущую к пляжу улицу тем временем перекрыли.

Ранее в Якутии со дна реки Оленек подняли тела двух человек, провалившихся под лед во время езды на снегоходе «Буран». Еще двое смогли выбраться из воды самостоятельно. К поисково-спасательной операции были привлечены 10 человек. МЧС России предупреждает, что в Якутии лед еще не сформировался окончательно.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области водолазы обнаружили и извлекли из карьера автомобиль ВАЗ с телом водителя, который случайно съехал в воду. Спасателям потребовалось применить спецтехнику для извлечения транспортного средства, после чего тело мужчины было передано полиции.