Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки

Отдыхавшая в Европе туристка пожаловалась, что после визита в ресторан на Ибице ей предъявили счет за использование крючка для сумки, передает The Sun. По словам путешественницы, официантка настойчиво предлагал повесить вещи у столика.

Лаура Куней вместе с подругой пообедала в местном суши-баре. По ее словам, сперва они отказывались воспользоваться крючком, но сотрудница ресторана их переубедила. После трапезы девушкам вручили счет, где было вписано €12 (1130 рублей) за крючок для сумки.

Представители заведения сообщили, что возникла техническая ошибка. По их словам, услуга стоит бесплатно, но почему-то в этот раз рядом с этой позицией появилась сумма.

