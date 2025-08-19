Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 18:43

Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки

На Ибице туристке пришлось заплатить в ресторане €12 за крючок для сумки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдыхавшая в Европе туристка пожаловалась, что после визита в ресторан на Ибице ей предъявили счет за использование крючка для сумки, передает The Sun. По словам путешественницы, официантка настойчиво предлагал повесить вещи у столика.

Лаура Куней вместе с подругой пообедала в местном суши-баре. По ее словам, сперва они отказывались воспользоваться крючком, но сотрудница ресторана их переубедила. После трапезы девушкам вручили счет, где было вписано €12 (1130 рублей) за крючок для сумки.

Представители заведения сообщили, что возникла техническая ошибка. По их словам, услуга стоит бесплатно, но почему-то в этот раз рядом с этой позицией появилась сумма.

Ранее семья с детьми пожаловалась на пищевое отравление после отдыха в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. Поездка обошлась туристам более чем в 200 тысяч рублей за неделю. На пятый день после ужина с жареными колбасками у женщины и детей резко ухудшилось самочувствие, появились боли в животе, тошнота и температура. Даже после возвращения в Россию путешественники чувствовали себя неважно.

туристы
Ибица
рестораны
кафе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину
Как успокоить плачущего ребенка: что можно и нельзя
Мединский ответил Стуббу о взаимодействии Хельсинки и Москвы в 1944 году
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.