19 сентября 2025 в 16:04

Корзун сыграет в спектакле «Вечно живые» в новом сезоне «Покровка.Театр»

Актриса Корзун сыграет в спектакле «Вечно живые» на сцене Театра на Покровке

Дина Корзун Дина Корзун Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актриса Дина Корзун 8 октября сыграет в постановке «Вечно живые» в рамках открытия юбилейного 35-го сезона «Покровка.Театр», пишет 360.ru со ссылкой на знаменитость. Постановку покажут в Театре на Покровке в Москве.

Сейчас, спустя годы, вступая на сцену «Покровка.Театр», я чувствую радость, потому что во время репетиций уже успела полюбить коллектив артистов спектакля «Вечно живые»! Я испытываю настоящую благодарность к [художественному руководителю] Дмитрию Бикбаеву за приглашение в труппу, — высказалась Корзун.

В рамках подготовки к новому сезону в Театре на Покровке обновили интерьер — убранство особняка стало более ярким и комфортным. Специально к 35-летию команда культурного учреждения также создала медиапроект с участием всей труппы. Его представят уже этой осенью.

Ранее сообщалось, что новым президентом Московского музыкального театра «Геликон-опера» стал Дмитрий Бертман. Прежде он занимал пост генерального директора и художественного руководителя учреждения.

театры
культура
спектакли
актрисы
