Корзун сыграет в спектакле «Вечно живые» в новом сезоне «Покровка.Театр» Актриса Корзун сыграет в спектакле «Вечно живые» на сцене Театра на Покровке

Актриса Дина Корзун 8 октября сыграет в постановке «Вечно живые» в рамках открытия юбилейного 35-го сезона «Покровка.Театр», пишет 360.ru со ссылкой на знаменитость. Постановку покажут в Театре на Покровке в Москве.

Сейчас, спустя годы, вступая на сцену «Покровка.Театр», я чувствую радость, потому что во время репетиций уже успела полюбить коллектив артистов спектакля «Вечно живые»! Я испытываю настоящую благодарность к [художественному руководителю] Дмитрию Бикбаеву за приглашение в труппу, — высказалась Корзун.

В рамках подготовки к новому сезону в Театре на Покровке обновили интерьер — убранство особняка стало более ярким и комфортным. Специально к 35-летию команда культурного учреждения также создала медиапроект с участием всей труппы. Его представят уже этой осенью.

