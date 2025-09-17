Названо имя нового президента театра «Геликон-опера»

Новым президентом Московского музыкального театра «Геликон-опера» стал Дмитрий Бертман, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Прежде он занимал пост генерального директора и художественного руководителя учреждения.

Дмитрий Александрович Бертман, ранее занимавший пост генерального директора и художественного руководителя «Геликон-оперы», становится президентом театра, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для руководства Бертман предложил своих заместителей, которые уже успели зарекомендовать себя отличными профессионалами. Так, новым художественным руководителем театра стал Илья Ильин, а директором — Марина Вожакина.

Вожакина более 20 лет курировала в театре финансовые вопросы и прекрасно разбирается в административных и организационных аспектах работы театра. Илья Ильин работает в «Геликон-опере» почти с самого ее основания, — добавили в пресс-службе.

Ранее худрук Московского государственного театра «Ленком» Владимир Панков заявил, что видит в слиянии с Центром драматургии и режиссуры только положительную историю. Он объяснил это тем, что оба учреждения занимаются экспериментальным музыкальным театром.