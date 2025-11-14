В России назвали способ спасти театры от пустых залов

Отказ театров от экспериментальных постановок в пользу классики поможет спасти учреждения культуры от пустых залов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, именно возвращение к традиционному репертуару создаст комфортные условия для постоянной и преданной аудитории.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда сцены театров заполонили экспериментальные постановки, непонятные простому зрителю и чуждые нашей культуре. Речь идет о перформансах с раздеваниями, наручниками и излишними нервными потрясениями. Именно бабушки-театралки десятилетиями являются главными хранителями театральных традиций. Они с юности ходили на «Ревизора», «Воскресение» и «Мертвые души» в том виде, в каком их задумали великие русские писатели. Мы должны создать для них все условия, чтобы театры не пустовали, а у наших уважаемых пенсионеров была возможность приобщаться к настоящему искусству, — высказался Иванов.

Он добавил, что творческие поиски не должны подменять собой основную миссию театров — сохранение и передачу культурного наследия. По его словам, она заключается в поддержке национальных корней и идентичности.

Я не против творческих поисков, но они не должны вытеснять с главных театральных сцен страны проверенную временем классику. Мы должны вернуть в репертуар спектакли в традиционной постановке, чтобы человек мог прийти в храм искусства и увидеть на сцене родную классику. Это вопрос не только эстетики, но и нашей нравственной ответственности перед теми, кто сохранял и передавал нам культурные ценности. Поддержка традиционного театра — это поддержка наших корней, нашей идентичности и, конечно, наших уважаемых пенсионеров — подытожил Иванов.

