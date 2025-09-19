IT-эксперт рассказал, как избежать взлома гаджета IT-эксперт Щербина: гаджет нужно держать под присмотром для защиты от взлома

Чтобы защититься от перехвата мошенниками сообщений и звонков в мессенджерах, не стоит оставлять гаджет без присмотра, заявил IT-эксперт Андрей Щербина. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, также поможет защита телефона паролем. При этом он посоветовал установить вместо стандартного четырехзначного длинный шестизначный код.

Не рекомендуем оставлять гаджет без присмотра даже на короткое время: мошенникам может хватить нескольких минут, чтобы подсмотреть код и подключить вредоносное программное обеспечение. <...> Кроме того, регулярно обновляйте операционную систему и приложения мессенджеров, что поможет закрыть уязвимости, через которые хакеры могут проникнуть в устройство или переписку, — говорит эксперт.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, используя новую схему с подтверждением места жительства. Фальшивые уведомления от имени председателей ЖСК или УК злоумышленники рассылают в Telegram и других мессенджерах.