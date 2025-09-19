«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 09:53

Глава Роскомнадзора раскрыл, на какую новую хитрость пошли мошенники

РКН: мошенники стали использовать российские сим-карты для звонков из роуминга

Роскомнадзор рассматривает возможность введения частичных ограничений на звонки из роуминга с российских сим-карт в связи с участившимися случаями мошенничества, сообщил глава РКН Андрей Липов в интервью «Известиям». По его словам, система «Антифрод» ежедневно проверяет до 600 млн звонков и блокирует до 2 млн вызовов с признаками подмены номера.

Мошенники не сдаются и теперь используют российские сим-карты, звоня из роуминга. Но и здесь у нас есть решение: мы сейчас проверяем работу операторов и на основании данных нашей системы требуем от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей, — поделился Липов.

Платформы ведомства могли бы вводить частичные ограничения для таких аккаунтов, но при этом необходимо создать систему исключений для добросовестных граждан, выезжающих за границу. Липов отметил, что аналогичную практику уже применяют мессенджеры, ограничивающие звонки с номеров, зарегистрированных в других государствах.

Роскомнадзор также работает над усовершенствованием процедуры проверки принадлежности сим-карт, поскольку до 60% лиц пользуются чужими номерами. Предложения ведомства направлены в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб заявила, что телефонные аферисты часто пугают подростков, особенно неуверенных в себе. По ее словам, школьники скрывают звонки от родителей, боясь наказания. Также она добавила, что мошенники могут взламывать «Госуслуги» детей и видеть данные родителей, что позволяет им разводить взрослых.

