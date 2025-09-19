Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 06:03

Ким Чен Ын провел испытания беспилотников в КНДР

В КНДР под руководством Ким Чен Ына прошли испытания беспилотных вооружений

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что ими руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов, — сказано в публикации.

Глава КНДР, как сказано, выразил большое удовлетворение результатом испытания. Он напомнил, что развитие искусственного интеллекта для БПЛА является ключевой задачей для модернизации вооруженных сил страны.

Ранее КНДР предупредила США, Южную Корею и Японию о «неблагоприятных последствиях» совместных военных учений вблизи Корейского полуострова. По словам заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон, в Пхеньяне рассматривают принятые в Сеуле принципы ядерного сдерживания как продолжение конфронтационной политики.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженность корейских солдат. Он подчеркнул, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

КНДР
Ким Чен Ын
беспилотники
БПЛА
