22 августа 2025 в 18:14

В КНДР впервые показали репортаж о северокорейцах в Курской области

Ким Чен Ын принял главных командиров зарубежных операционных войск КНА, вернувшихся на Родину для участия в церемонии вручения государственных наград КНДР Ким Чен Ын принял главных командиров зарубежных операционных войск КНА, вернувшихся на Родину для участия в церемонии вручения государственных наград КНДР Фото: www.naenara.com.kp

Корейское центральное телевидение впервые показало репортаж о военнослужащих КНДР, участвовавших в боях за Курскую область, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Двадцатиминутный сюжет был посвящен памяти 101 северокорейского солдата, которые погибли на фронте. На кадрах демонстрируется, как военные КНДР уничтожают украинскую бронетехнику и сбивают беспилотники, а также участвуют в штурмах укрепленных позиций.

Первыми зрителями этих кадров стало высшее руководство страны на специальном концерте в Пхеньяне, организованном для командиров и солдат, вернувшихся с фронта. На мероприятии присутствовали как военнослужащие, так и семьи погибших. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично назвал военных «героями, принесшими славу нации».

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат. Он подчеркнул, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

КНДР
репортажи
военные
бои
Курская область
