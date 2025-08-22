Корейское центральное телевидение впервые показало репортаж о военнослужащих КНДР, участвовавших в боях за Курскую область, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Двадцатиминутный сюжет был посвящен памяти 101 северокорейского солдата, которые погибли на фронте. На кадрах демонстрируется, как военные КНДР уничтожают украинскую бронетехнику и сбивают беспилотники, а также участвуют в штурмах укрепленных позиций.

Первыми зрителями этих кадров стало высшее руководство страны на специальном концерте в Пхеньяне, организованном для командиров и солдат, вернувшихся с фронта. На мероприятии присутствовали как военнослужащие, так и семьи погибших. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично назвал военных «героями, принесшими славу нации».

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат. Он подчеркнул, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.