19 сентября 2025 в 12:57

Российского мэра упрекнули за слова об издевательствах ершиком над ребенком

Сестра пострадавшей от издевательств второклассницы обвинила мэра в обмане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр приморского города Спасска-Дальнего Олег Митрофанов назвал выдумкой историю об издевательствах над школьницей, которой старшеклассницы засунули в рот туалетный ершик, не располагая соответствующими результатами экспертизы, считает сестра пострадавшей девочки Анастасия. По ее словам, которые приводит Telegram-канал Amur Mash, судмедэкспертиза была пройдена совсем недавно, и даже семья второклассницы не знает ее результатов.

Моя сестра прошла вчера судмедэкспертизу, и даже мы еще не знаем ее результатов. Зато глава города выдает уже такие странные заявления. Либо он получил эти сведения незаконно, либо выдает данные, которые не подкреплены ничем, — полагает Анастасия.

Митрофанов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видеообращение к жителям города. В нем он заявил, что у ребенка нет видимых телесных повреждений, инцидент с ершиком — выдумка, а издевательств над девочкой не зафиксировано.

Предварительная информация по инциденту в 12-й школе. Ершик ребенку в рот никто не засовывал. При осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Факта издевательства не зафиксировано, — заявил мэр на видео.

При этом градоначальник добавил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, не упомянув подробностей. Он призвал участников конфликта и соблюдать чувство такта и дождаться объективного расследования.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В краевой прокуратуре отмечали, что речь о статье 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений).

