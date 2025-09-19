Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 13:59

Прибалтийская страна обрезала все электропровода на границе с Россией

Литва завершила демонтаж ЛЭП на границе с Калининградской областью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Литовский системный оператор Litgrid завершил демонтаж линии электропередачи (ЛЭП), которые соединяли Литву с Калининградской областью, передает пресс-служба компании. Ее гендиректор Рокас Масюлис заявил, что теперь республика окончательно интегрировалась в электросети континентальной Европы.

Работы по демонтажу, особенно на четырех линиях, пересекающих Неман, были технологически сложными, но благодаря профессиональной организации работ они прошли гладко и безопасно. После завершения демонтажа мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры, — заявил он.

Всего Литва намерена разобрать три воздушные линии электропередачи мощностью 330 киловольт и еще три линии на 110 киловольт, пролегающие через территорию российского региона. Завершить демонтаж всех шести объектов власти страны рассчитывают к середине 2027 года.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственной награды поэта и переводчика литовской поэзии на русский язык Юрия Кобрина. Поводом стало предположение администрации президента о его финансировании российским фондом, что якобы дискредитировало статус лауреата. Сам Кобрин, живущий в Вильнюсе, отверг эти обвинения, заявив, что никогда не имел подобных связей. Он был награжден Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса в 2003 году.

