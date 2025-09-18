В Литве переводчика и поэта лишили наград из-за связей с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственной награды поэта и переводчика литовской поэзии на русский язык Юрия Кобрина, сообщает портал LRT. Решение связано с предполагаемым финансированием Кобрина российским фондом, что, по мнению администрации президента, дискредитировало звание лауреата. Сам поэт, проживающий в Вильнюсе, утверждает, что подобных связей не имел.

Офис президента сообщил, что президент Гитанас Науседа исключил поэта Юрия Кобрина, члена Союза писателей Литвы, из списка награжденных Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса, — говорится в публикации.

В распоряжении администрации президента указывается, что Кобрин якобы состоял в переписке с российским «Правфондом» и получал от него финансирование. Кобрин занимается переводами литовской поэзии на русский с 1960-х годов: он автор 11 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов. Награду Рыцарского креста ордена Великого князя Литовского Гедиминаса Кобрин получил в 2003 году.

