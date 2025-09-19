Популярный панк-музыкант арестован за хранение взрывчатки

Реутовский городской суд арестовал панк-музыканта Владимира Болоболова, его подозревают в хранении взрывчатки, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, в материалах дела указывается, что артист мог забрать взрывчатку домой еще в 2023 году.

Авторы канала утверждают, что правоохранители провели обыск у Болоболова и обнаружили взрывчатое устройство 28 августа. Взрывчатка была замаскирована под пауэрбанк, добавили авторы со ссылкой на материалы дела.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о подрыве машины военного на Синявинской улице в Москве. Обвиняемым по делу проходит Евгений Серебряков, которому инкриминируют подготовку и совершение террористического акта. Помимо этого, обвиняемому вменяют незаконные операции со взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств.

Также силовики пресекли попытку теракта в Магаданской области. Подозреваемые, которых ранее задерживали за браконьерство, готовили поджог здания погрануправления службы безопасности и отравление сотрудников.