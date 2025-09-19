Завершено расследование дела о подрыве машины военного в Москве

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о подрыве машины военного на Синявинской улице в Москве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в беседе с ТАСС. Обвиняемым по делу проходит Евгений Серебряков, которому инкриминируют подготовку и совершение террористического акта. Помимо этого, обвиняемому вменяют незаконные операции со взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств.

Следственными органами Следственного комитета России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова, — сказала Петренко.

Ранее силовики пресекли попытку теракта в Магаданской области. Подозреваемые, которых ранее задерживали за браконьерство, готовили поджог здания погрануправления службы безопасности и отравление сотрудников.

До этого агенты СБУ пытались сбежать на Украину после неудачного покушения на главу российского оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Однако девушек поймали, когда они хотели покинуть страну.