19 сентября 2025 в 13:55

Эколог призвал осторожно относиться к впавшим в спячку зверям

Эколог Бурмистров: выведенные из зимней спячки животные могут не уснуть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ежей, енотовидных собак и летучих мышей не стоит выводить из зимней спячки и подкармливать, заявил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. По его словам, переданным «Москвой 24», эти животные могут больше не уснуть и их придется держать в искусственной среде до весны.

В сентябре у животных столичного региона начинается стадия подготовки к зиме. <…> Бывает такое, что люди находят ежей в зимовальных норах, которые животные себе подготовили, и пытаются их разбудить. После этого еж обычно с трудом снова уходит в спячку, и это может привести к тому, что его придется держать в искусственной среде до весны. На этой стадии просим не подкармливать, не пытаться ловить и будить ежей, а также не уносить их домой, — заявил он.

До этого сообщалось, что в Златоусте Челябинской области была объявлена охота на медведя, который систематически оскверняет захоронения на Уреньгинском кладбище. Хищник раскапывает могилы и поедает останки усопших. Министерство экологии выдало официальное разрешение на отлов медведя.

