В США сделали громкое заявление о Путине The Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне и подрывает гегемонию США

Российский лидер Владимир Путин одерживает победу в третьей мировой войне, считают авторы журнала The Hill. По мнению журналистов, политик добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию во всем мире.

Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой, — отметили в издании.

Авторы статьи подчеркнули, что Путин нарушил порядок, сложившийся после Второй мировой войны. Сплоченность стран-участниц НАТО под угрозой, а Совбез ООН показал свою неспособность обеспечить обещанный глобальный мир, считают в The Hill. Отдельную тревогу у обозревателей вызвал укрепляющийся союз между Пекином и Москвой — так в США расценили недавние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Их встреча в Китае 1 сентября дала нам пугающий и поучительный взгляд на формирующийся новый мировой порядок, — подытожили журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что российский лидер Владимир Путин якобы подвел его в ситуации вокруг Украины. Глава Белого дома признал, что хотел урегулировать ситуацию в стране благодаря «личным связям» с Путиным, но ничего не вышло.