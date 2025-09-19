Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми

Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК Путин обсудит госпрограмму вооружения до 2036 года в ходе заседания ВПК

Работа над государственной программой вооружения станет темой обсуждения в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которое проводит президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, она рассчитана на период с 2027 по 2036 год.

Сегодня предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, а также государственной программы развития обороны промышленного комплекса. Особое внимание уделим их ресурсному обеспечению, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что тактико-технические характеристики отечественной военной техники значительно улучшены в результате боевого применения в зоне СВО. Он подчеркнул, что выпуск особо востребованного вооружения стал кратно выше за последние годы.

До этого глава государства сообщал, что в России наблюдается значительное увеличение производства определенных типов вооружения: по некоторым видам продукции рост производства достигает почти 30-кратного уровня. Он отметил, что качество техники также меняется в лучшую сторону.