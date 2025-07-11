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11 июля 2025 в 13:55

Власти захотели поддержать рублем сельские агломерации в России

Минсельхоз хочет сосредоточить господдержку на развитии сельских агломераций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства России выдвинуло идею сконцентрировать государственную поддержку на развитии сельских агломераций, пишет «Коммерсант». С этой целью ведомство разработало проект модернизации программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сказано в материале, Минсельхоз планирует оказывать поддержку в виде приоритетного финансирования 1,8 тысячи опорных населенных пунктов, которые власти считают перспективными для достижения национальных целей. Прежде всего предлагается сосредоточиться на проектах по строительству арендного жилья в сельской местности, для них планируется направить до 80% субсидий.

Одной из главных целей госпрограммы является остановка непрерывной миграции населения в города и «удержание» жителей в сельских районах. Отмечается, что на поддержку долгосрочных планов в следующем году хотят выделить 2,1 млрд рублей, в 2027-м — 9,3 млрд рублей, а в 2028-м — 14,2 млрд рублей.

Ранее глава Картофельного союза Сергей Лулехин призвал перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями в отношении 80% немытого и несортового картофеля. Такая инициатива, по мнению отраслевой организации, позволит предотвратить резкие скачки цен на продукт, которые возникают из-за неопределенности с ценами и доходами. Лулехин озвучил свою идею на совещании в Минсельхозе России.

Прежде эксперты и поставщики продуктов выступили против готовящегося к внесению в Госдуму проекта о «российской полке» в магазинах и на маркетплейсах. Инициативу сочли ущемляющей интересы зарубежных производителей, которые локализовали свои процессы в России.

Россия
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