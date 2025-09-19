Путин рассказал о характеристиках российской военной техники

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми

Тактико-технические характеристики российской военной техники значительно улучшены в результате боевого применения в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что выпуск особо востребованного вооружения стал кратно выше за последние годы.

За последние годы кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения, — отметил Путин.

Ранее глава государства сообщал, что в России наблюдается значительное увеличение производства определенных типов вооружения: по некоторым видам продукции рост производства достигает почти 30-кратного уровня. Он отметил, что качество техники также меняется в лучшую сторону. Он также обратил внимание на уникальность «Мотовилихинских заводов», возраст которых насчитывает почти 300 лет. Президент подчеркнул, что данное предприятие специализируется на полном цикле производства артиллерийских систем и имеет богатую историю.