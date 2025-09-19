«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:55

Путин рассказал о характеристиках российской военной техники

Путин: характеристики российской военной техники улучшены с учетом опыта СВО

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Тактико-технические характеристики российской военной техники значительно улучшены в результате боевого применения в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что выпуск особо востребованного вооружения стал кратно выше за последние годы.

За последние годы кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения, — отметил Путин.

Ранее глава государства сообщал, что в России наблюдается значительное увеличение производства определенных типов вооружения: по некоторым видам продукции рост производства достигает почти 30-кратного уровня. Он отметил, что качество техники также меняется в лучшую сторону. Он также обратил внимание на уникальность «Мотовилихинских заводов», возраст которых насчитывает почти 300 лет. Президент подчеркнул, что данное предприятие специализируется на полном цикле производства артиллерийских систем и имеет богатую историю.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
ВПК
ОПК
оружие
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.